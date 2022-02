Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi (...), 36 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania ca urmare a conflictului din Ucraina. In total, de la inceperea conflictului au fost inregistrate 40 de cereri de azil. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Pe intreaga perioada a procedurii,…

- Momentul in care un avion de vanatoare MIG al forțelor aeriene ale Ucrainei doboara un avion militar SU-35 al Federației Ruse a fost suprins de un martor ocular, iar imaginile au fost publicate pe rețele de socializare.

- Mii de civili ucraineni pun mana pe arme și se alatura Forțelor de Aparare Teritoriala. Aproximativ 18.000 de arme cu muniție au fost distribuite rezerviștilor numai in regiunea Kiev, de cand invazia rusa a inceput, in ziua de joi. Ministrul Apararii al Ucrainei Oleksiy Reznikov a anunțat ca muniția…

- Mii de ucraineni se refugiaza in Romania, fugind din calea razboiului declansat de Rusia in tara lor. Oameni disperati si plangand au luat cu asalt punctele de trecere ale frontierei din Botosani si Maramures. La Vama Siret, peste 100 de masini pline cu ucraineni, majoritatea copii, asteptau sa intre…

- Primul val de refugiați din Ucraina a ajuns deja in Romania. Zeci de ucraineni au trecut joi, 24 februarie, prin PTF Sighetu Marmației in țara noastra.Zeci de ucraineni de etnie romana din zona Solotvino (Slatina) au trecut deja in Romania. Coloanele de mașini dinspre Ucraina se pot observa de la punctul…

- Supermarket-urile, hotelurile si alte intreprinderi din Ucraina prezinta cutii de colectare pentru ajutor militar, iar aproape fiecare oras are un grup de strangere de fonduri care coordoneaza donatiile. Organizatiile caritabile din intreaga lume strang bani pentru veteranii de razboi, dar…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, ca o eventuala invazie a Federației Ruse in Ucraina va provoca un val de refugiați care vor fugi din calea conflictului, una din țarile de destinație fiind Romania. Dincu a spus ca deși „exista ingrijorare privind o…