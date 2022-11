Stiri pe aceeasi tema

- Populatia stabila a judetului Iasi a depasit in acest an, pentru prima oara, cifra de 800.000 de locuitori. La 1 ianuarie 2022, judetul Iasi avea 800.083 locuitori, cu 5331 mai multi decat in 2021. Potrivit Directiei Judetene de Statistica, doar judetele Iasi si Ilfov au inregistrat in acest an cresteri…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32- in luna octombrie, de la 15,88- in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58-, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37-, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31-, conform datelor publicate vineri…

- Guvernul ungar a decis sa introduca un plafon de pret la oua si cartofi, a anuntat miercuri Gergely Gulyas, directorul de cabinet al premierului ungar, dupa ce datele oficiale privind inflatia arata ca preturile la alimente au explodat in luna octombrie, transmite Reuters. In luna februarie a acestui…

- Economistul Ionuț Dumitru, fostul președinte al Consiliului Fiscal, anunța ca iarna va fi dificila din cauza inflației și a prețurilor energiei. „Suntem la 15,9% cu inflația. Probabil ca ne ducem undeva la 17% in lunile urmatoare”, a afirmat economistul Ionuț Dumitru in cadrul unei emisiuni la Europa…

- Pe langa majorarea peste așteptari a dobanzii de baza, in funcție de care sunt calculate și dobaznile bancilor comerciale, BNR a aprobat miercuri și cresterea ratei dobanzii la facilitatea de depozit de la 4,50% la 5,25% pe an, incepand cu data de 6 octombrie, pentru a menține astfel controlului asupra…

- Tanczos Barna s-a declarat convins ca in gospodariile populatiei se poate face economie la consumul de energie electrica, ”printr-o atentie sporita”. El a admis ca in societatea romaneasca exista ”un sentiment neplacut” cand vine vorba despre restrictii privind consumul, pentru ca acestea aduc romanilor…

- "Preturile de consum in luna august 2022 comparativ cu luna iulie 2022 au crescut cu 0,6%. Rata inflatiei de la inceputul anului (august 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 11,6%. Rata anuala a inflatiei in luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%. Rata medie a modificarii preturilor…