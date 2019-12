Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a semnat 14 acorduri bilaterale in domeniul securitatii sociale, cu Romania, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania, Turcia, Belarus.

- Astfel, conform celor mai recente date (2018), nivelul general al preturilor din Romania se afla la 48,6- din media europeana, cel mai redus nivel dupa cel inregistrat in Bulgaria (46,3-). De altfel, nivelul preturilor din Romania se incadreaza in tiparul regional: 54,3- in Polonia, 59- in Ungaria sau…

- Declarația președintelui Croației, Kolinda Grabar-Kitarovic, conform careia "s-a nascut de partea greșita a Cortinei de Fier" a provocat numeroase reacții în spațiul public. În ce masura este Croația un stat de succes în comparație cu celelalte state din Europa Centrala și…

- Romanii au o suma medie de 5.881 euro de persoana disponibila pentru cheltuieli si economii in acest an, cu aproximativ 60% sub media europeana, potrivit studiului lansat de firma de cercetare de piata GfK. In Bucuresti, puterea de cumparare este mult mai mare decat in restul tarii, fiind la nivelul…

- In perioada 2014-2018, Romania a fost țara care a raportat cele mai multe fraude din Uniunea Europeana privind fondurile europene din agricultura și dezvoltare rurala și s-a clasat pe locul doi la valoarea fraudata, dupa Polonia, se arata in raportul OLAF privind lupta impotriva corupției pentru anul…

- "Consiliul Fiscal, prin vocea președintelui, atenționeaza astfel asupra nivelului critic la care au ajuns in 2019 veniturile fiscale (26% din PIB), sau ponderea neconformarii in economie a taxarii prin TVA (36%), doi indicatori simptomatici, prin care suntem pe ultimul loc intre țarile membre UE,…

- Daniel Daianu sustine, intr-un articol publicat pe site-ul institutiei, ca a avut loc o ajustare bugetara majora in intervalul 2012-2015, costisitoare din punct de vedere social si nu numai (a alimentat probabil inclinatia de plecare din tara), deficitul bugetului consolidat ajungand la sub 1% din…

- In anul in care a implinit 17 ani de existența, Ansamblul Focloric "Ghiocelul" al Casei de Cultura "Geo Bogza" din municipiul Campina a fost invitat sa participe la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor de la Paralia, din Grecia, alaturi de alte 16 ansambluri din cinci țari: Bulgaria,…