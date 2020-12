eMAG va investi 3 milioane de lei in programul „Vreau in toata Romania - Un ajutor mic pentru viitoarele afaceri mari”, o initiativa prin care compania romaneasca isi propune sa-i ajute pe comerciantii care activeaza momentan doar in mediul mediul „offline” si ale caror afaceri au fost grav afectate de pandemia de COVID-19.