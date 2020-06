Stiri pe aceeasi tema

- Statele Europene vor sa combata știrile false care leaga raspandirea bolii COVID-19 de tehnologia 5G, in contextul in care dezvoltarea noii tehnologii ar putea stimula economia europeana și ar ajuta UE sa concureze mai bine cu Statele Unite sau cu China, scrie euractiv.com

- Document controversat transmis de Mitropolia Moldovei, reprezentanții bisericii au spus ca Bill Gates a ucis 500 mii de copii in India și cere guvernului sa nu permita vaccinarea obligatorie a populatiei impotriva COVID-19. Biserica Ortodoxa din Moldova, condusa de mitropolitul Vladimir,a mai transmis…

- Biserica Ortodoxa din R. Moldova, condusa de mitropolitul Vladimir, s-a adresat cu o solicitare oficiala catre premierul Ion Chicu, Igor Dodon si speakera Zinaida Greceanii in care cere sa nu permita vaccinarea obligatorie a populatiei impotriva COVID-19. Biserica spune „ca tehnologia 5G in combinatie…

- Compania americana de biotehnologie Moderna, finanțata de Washington, a anunțat luni rezultate preliminare incurajatoare pentru vaccinul sau experimental la opt voluntari, inainte de a fi testat la scara larga in iulie, relateaza AFP. Acesta a avut ca efect producerea de anticorpi protectori la voluntari…

- Sunt multe postari distribuite pe rețelele de socializare distribuite care insinueaza o legatura cauza-efect dintre implementarea noii generații de telecomunicații 5G și raspandirea coronavirusului. Nu exista, insa, nicio dovada in acest sens, evoluția pandemiei fiind total independenta de tehnologia…

- Totodata, acesta a vorbit si despre importanta uriasa pe care o are agricultura in aceste vremuri in care oamenirea este grav afectata de pandemia de coronavirus. Prințul de Wales a dezvaluit ca se menține vesel pe durata restricțiilor cu ajutorul videoclipurilor virale, situație despre care considera…

- Pandemiile aparute la nivel global au fost intotdeauna insoțite de zvonuri și teorii ale conspirației. Așa se intampla și in ultima perioada cu coronavirusul, care a inchis zeci de țari din Europa, iar cele mai importante dintre acestea au decretat stare de urgența și reguli extrem de stricte pentru…