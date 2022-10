Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Prahova a facut public faptul ca a fost emis un ordin care are legatura cu aprobarea normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței…

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania va pune in practica in Capitala un nou proiect Sanatate in comunitate, prin care refugiații ucraineni pot beneficia de servicii medicale gratuite.

- Politistii din Timis au intocmit dosar penal pentru lovire si alte violente pe numele unui medic din satul timișan Bulgarus, dupa ce femeia a lovit un pacient despre care a considerat ca a insistat cu intrebarile privind decontarea anumitor servicii medicale de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, ca daca vrem sa imbunatatim sistemul de sanatate trebuie sa lucram mai mult la educarea personalului medical. „Comportamentul uman lipseste de foarte multe ori. Increderea in sistemul de sanatate este afectata datorita faptului ca ne tratam…

- Statul incearca sa asigure servicii medicale și pentru persoanele care nu sunt asigurate. Acest lucru va fi posibil dupa semnarea unui contract-cadru intre stat și CNAS care vizeaza serviciile medicilor de familie, consultații, screening și monitorizarea bolilor cronice. „Este o propunere a Casei Nationale…

- 99,1% dintre pacienții din Romania vor sa știe cat au costat ingrijirile medicale de care au beneficiat. 98,2% vor sa știe care sunt sumele cu care au cotizat la sistemul de sanatate. 96% dintre pacienți considera ca este nevoie de un sistem informatic care sa le permita sa afle care au fost costurile…

- Schimbare in sistemul de sanatate! Persoanele neasigurate din Romania ar putea beneficia de servicii medicale gratuite si la medicii de familie, nu doar in sistemul de urgenta. Ar fi vorba despre consultatii, analize si investigatii minime, potrivit unui proiect al Ministerului Sanatatii. Cei mai…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) propune ca persoanele neasigurate sa beneficieze de pachetul de baza de servicii medicale pentru a se cunoaste din timp starea de sanatate a populatiei si pentru a preveni suferinte si cheltuieli ulterioare, a anuntat, marti, secretarul de stat in Ministerul…