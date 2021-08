Cum întreții corect costumele de baie și restul obiectelor de plajă. Așa le vei avea și vara viitoare! Vara s-a dus, luna august aproape ca s-a incheiat, dar asta nu inseamna ca romanii nu se mai pot bucura de ultimele raze de soare ale sezonului cald, balacindu-se la piscina sau bronzandu-se la poale de munte. Iata cateva trucuri pentru a avea grija de costumul de baie. Trucul genial care intreține costumele de baie […] The post Cum intreții corect costumele de baie și restul obiectelor de plaja. Așa le vei avea și vara viitoare! appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

