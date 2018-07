Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu și-a delegat atribuțiile, incepand de luni. Parlamentarul PSD Adrian Țuțuianu va prelua atribuțiile președintelui Senatului, in perioada 9-11 iulie, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. Decizia de delegare a atribuțiilor de președinte al Senatului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, 5 iulie, ca a discutat cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu și ca din punctul sau de vedere suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis trebuie sa fie o optiune serioasa. De asemenea, Dragnea a spus ca luni ar…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, doreste sa transforme Parlamentul intr-o unitate militara, aratand ca acesta a propus in Birourile permanente reunite masuri severe privind accesul in cladirea legislativului in urma protestului de miercuri.…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat vineri, ca nu a discutat, nici oficial, nici neoficial, cu social-democratii sau cu liderul PSD Liviu Dragnea despre intentia de a il suspendata din functie pe presedintele Klaus Iohannis.

- Planul PSD pentru sanctionarea lui Iohannis. Social-democratii vor sa declanseze procedura de suspendare a presedintelui, dar fara sa ajunga si la referendumul de demitere. Strategia, explica presedintele comisiei juridice a Camerei Deputatilor, este prevazuta de Constitutie, iar suspendarea este doar…

- De trei ori s-a intamplat pana acum ca președintele Klaus Iohannis sa ceara public demisia premierului Viorica Dancila, folosindu-se de aceste ocazii și pentru a lansa atacuri la adresa guvernarii PSD-ALDE. In acest context, jurnalistul Ion Cristoiu l-a intrebat pe președintele Senatului, Calin Popescu…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu sustine ca prin anuntul privind legile justitiei ca presedintele Klaus Iohannis ”devine pe zi ce trece tot mai cinic, tot mai fan Monica Macovei, tot mai sabotor” in ceea ce priveste ideea ca trebuie stopate ”abuzurile” unor institutii. La randul sau,…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului si al ALDE, afirma ca presedintele Klaus Iohannis nu are niciun interes politic sa o revoce pe sefa DNA si sa ia masuri cu privire la abuzurile din Justitie, pentru ca electoratul sau vrea "sange pe pereti"."Atata ii duce mintea (pe votantii…