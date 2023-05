Stiri pe aceeasi tema

- Romanii bugetari isi pot compara salariile intre ei, dupa ce a fost lansata platforma care calculeaza veniturile de baza ale angajaților din sistemul public. Platforma este implementata și dezvoltata de echipa Centrului de Cercetare și Dezvoltare Sociala „Solidaritatea”, proiectul fiind finanțat de…

- Medicii de familie cer inlocuirea tipizatelor de hartie cu formulare electronice. Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) solicita asumarea nefunctionarii sistemului informatic pus la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, introducerea formularelor electronice in locul tipizatelor…

- In anul 2022, Ministerul Sanatații in parteneriat cu Societatea Romana de Anestezie Terapie Intensiva a evaluat situația contractelor de service și mentenanța pentru echipamentele medicale din unitațile sanitare din Romania. Analiza realizata in peste 200 de unitați sanitare a evidențiat faptul ca peste…

- Ministerul Sanatatii anunta, vineri, ca, in urma unei analize realizate in anul 2022, s-a constatat ca peste 60- din echipamentele medicale din sectiile ATI sunt fara contracte de mentenanta, situatia care trebuie remediata. In acest sens s-au operat modificari legislative, astfel incat banii pentru…

- Guvernul a aprobat, pe 22 februarie, lista celor 27 de unitati medicale sau spitale publice care vor fi construite, renovate si dotate prin finantare partiala prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit unui comunicat al Guvernului, este vorba despre investitii care vizeaza asigurarea…

- Una dintre revendicarile pentru care membrii SANITAS au manifestat in strada, in perioada 6-8 februarie a fost declanșarea de urgența a negocierilor pe noua lege a salarizarii personalului bugetar. In urma acțiunilor SANITAS, marti, 21 februarie 2023, au inceput discuțiile pe proiectul de lege a salarizarii-componenta…

- Federatia “Solidaritatea Sanitara” pune in discutie o eventuala lege speciala de salarizare pentru angajatii din domeniul sanatatii, aratand ca salarizarea separata a angajatilor din sanatate ar permite ”ruperea corelatiilor (irelevante) cu angajatii din alte sectoare de activitate”, anunța news.ro.…