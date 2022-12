Cum ingrijesti gardul metalic? Sfaturi utile Gardul metalic este un tip de gard folosit pe scara larga pentru protecția proprietații de vandalism sau de alte amenințari . Corpul gardului este construit din metal care poate fi vopsit sau galvanizat pentru a oferi durabilitate. Exista mai multe tipuri de garduri metalice disponibile, care variaza in ceea ce privește configurația, stilul și materialele utilizate. Cele mai comune tipuri de garduri metalice includ garduri cu plasa, grilaje, garduri cu panou și garduri de fier forjat. Gardurile cu plasa sunt cele mai comune și sunt disponibile in diferite modele și dimensiuni, in funcție de nevoile… Citeste articolul mai departe pe cjnews.ro…

Sursa articol si foto: cjnews.ro

