Stiri pe aceeasi tema

- Acum gasesti in promotie si cadouri perfecte pentru sarbatorile de iarna! De vineri, 29 noiembrie, orele 13:00 pana luni, 2 decembrie, orele 12:00, SensoDays te asteapta cu promotii extra de neratat, o oferta de cadouri perfecte pentru sarbatorile de iarna, dar si cu produse premium Home & Deco.

- De 1 Decembrie, se anunța o parada spectaculoasa, vehiculele militare fiind scoase in centrul Buzaului spre a fi admirate de toata lumea. In ședința de joi a Consiliului Județean Buzau, bugetul pentru sarbatorile de iarna a fost suplimentat cu 100.000 de lei. Astfel, in total, 600.000 de lei vor fi…

- Consiliul local Bacau, reunit in ședința extraordinara astazi, a aprobat creșterea plafonului veniturilor cumulate din pensii pana la care pensionarii din oraș beneficiaza de tichete valorice pentru achiziționarea de alimente de baza. Astfel, pentru semestrul al doilea al acestui an, ca urmare a majorarii…

- Iarna bate la ușa și a venit momentul sa faci cateva schimbari in garderoba, pentru ca prima zapada sa nu te ia pe nepregatite. E timpul sa scoți din dulap hainele groase, in timp ce tenișii iar adidașii Puma pentru barbați, in care te simțeai atat de bine, vor fi inlocuiți cu ghetele de iarna. […]…

- Primarul Radauților, Nistor Tatar, a anunțat ca municipalitatea a demarat pregatirile pentru Sarbatorile de Iarna, iar iluminatul festiv va fi pornit pe 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. El a declarat ca, deja, pe strazile Bogdan Voda și Calea Bucovinei au fost montate 24 și, respectiv, 16…

- ​Producatorul român de lactate Laptaria cu Caimac apeleaza de pe acum la o metoda convenabila de a-și pregati designul pentru etichetele de Sarbatorile de Iarna: a lansat un concurs la care așteapta propuneri de la artiști, din care va premia una singura, cu 1.000 de euro. Citește mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca sprijinirea sectorului digital trebuie sa fie prioritatea zero a oricarui guvern, iar predictibilitatea - cuvantul de ordine al oricarei guvernari responsabile, seful statului precizand, insa, ca, in ultimii ani, "numai predictibilitate nu am avut".…

- Alocarea fondurilor necesare in acest sens a fost aprobata astazi de consilierii județeni, suma fiind aceeași cu cea cheltuita anul trecut. Buzoieni vor beneficia și in acest an de masa tradiționala oferita de autoritați cu ocazia Zilei Naționale, iar Sarbatorile de Iarna nu vor fi lipsite de fastul…