Cum înghețau românii în apartamente pe vremea lui Ceaușescu: 7 ore cu căldură, 14 ore fără Situația era cu atat mai grea cu cat lipsa calduri in rețeaua de termoficare era dublata de intreruperea curentului electric. Chiar daca nu era un program unitar la nivel național, acest lucru se intampla intre orele 19:00 și 21:00, cu o durata de o ora. In toamna lui 1988, printr-un nou decret, autoritațile au publicat un program de furnizare a caldurii in rețeaua centralizata de termificare, valabil la nivel național. Astfel, pe timpul sezonului rece, caldura se furniza cate 7 ore pe zi. Diferența era ca in zilele lucratoare, adica luni - sambata, distribuția intervalelor cu caldura era intre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

