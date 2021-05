La orice varsta, in orice etapa a vieții, invațam tot felul de lucruri. Gradinița, școala, liceu, facultate, job, o mare parte din viața noastra o traim invațand tot timpul lucruri noi și este nevoie sa ne adaptam permanent la schimbari, iar aceasta acomodare are loc atunci cand ne insușim noi achiziții, fie ca suntem conștienți sau nu despre aceste lucruri. Psihologul Iulia Radu explica tot ce este nevoie despre procesul invațarii, despre stresul atașat invațarii și examenelor și diferențierea dintre stresul productiv și cel toxic. In primul rand, invațarea consta in a forma un model intern despre…