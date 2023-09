Stiri pe aceeasi tema

- Romania este printre tarile cu cea mai slaba preventie medicala din Europa, astfel ca doi din trei romani nu isi fac controalele medicale preventive, potrivit raportului Stada privind sanatatea pentru anul 2023: Lipsa de preventie erodeaza sanatatea in Eu

- Vitamina B12 joaca un rol esențial in producerea de energie și in menținerea metabolismului in limite normale. Așa ca, daca simți ca nu ai suficienta energie pentru a-ți indeplini sarcinile zilnice, poate ar fi timpul sa verifici nivelul tau de vitamina B12.Vitamina B12, cunoscuta si sub numele de ciancobalamina,…

- Atunci cand vorbim despre medicina integrata, este foarte important sa ințelegem ca organismul uman funcționeaza ca un tot unitar, iar anumite probleme de sanatate, deja prezente, pot determina apariția altor afecțiuni. Din acest motiv, medicina dentara trebuie vazuta drept parte integrata in medicina…

- V-ati intrebat vreodata de ce anumite parti ale corpului sunt mai predispuse la boli de piele decat altele? Cercetatorii spun ca acest lucru se datoreaza faptului ca unele caracteristici ale pielii variaza in diferite zone ale corpului.

- Circa 5.000 de angajați ai forțelor de ordine din Rusia au renunțat in iulie la locurile de munca din cadrul Ministerului de Interne. "Deficitul de personal este foarte mare. L-aș numi chiar critic", a declarat ministrul de Interne, Vladimir Kolokoltsev, in cadrul unei intruniri ce a avut loc cu ușile…

- Memoria este procesul cognitiv superior sau capacitatea de a codifica, stoca, retine si apoi reaminti informatii si experiente din trecut. Amintirile sunt o parte foarte importanta a vietii noastre si ne definesc. Nu este surprinzator, asadar, ca preocuparile legate de afectarea memoriei se numara printre…

- Sanatatea oamenilor este extrem de importanta, iar una dintre cele mai importante reguli este sa ai o alimentație corespunzatoare. Dincolo de fructe și legume, exista și plante care pot sa iși asigure aportul de vitamine și nutrienți de care ai nevoie și care au beneficii uimitoare pentru organism.…

- Deficitul de fier și anemia feripriva sunt probleme medicale destul de comune. Se manifest prin senzație de oboseala și chiar dificultați de respirație. Dar noi cercetari au descoperit ca femeile și fetele tinere ar putea fi deosebit de expus riscului de a dezvolta carența de fier.