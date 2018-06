Cum influenţează filmele pentru adulţi relaţia de cuplu In opinia sexologului Gabriela Marin, efectul unui stimul supranatural anihileaza interesul pentru stimulii normali, obisnuiti, iar daca o partida de sex nu ne va satisface asteptarile, vom ramane cu impresia ca partenerul nostru este de vina pentru asta, nu suprastimulul care ne-a creat o imagine nerealista despre viata sexuala. „Ca urmare imediata, sexul normal, real, devine neinteresant pentru consumatorii de pornografie. Se doresc experiente sexuale din ce in ce mai intense, mai neobisnuite. Paradoxal, folosirea pornografiei face ca, in final, cuplurile sa aiba contacte sexuale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

