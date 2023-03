Cum influențează anvelopele siguranța și performanța mașinii tale Anvelopele sunt singura parte a autoturismului care intra in contact direct cu suprafața carosabila. De aceea, atunci cand le acorzi atenție, nu doar ca iți maximizezi șansele de a ajunge in timp util și fara probleme la destinație, dar ai și grija de siguranța ta și a familiei tale. Descopera mai jos cum sa alegi anvelopele potrivite și cum sa le intreții de-a lungul anului. Alege tipul potrivit de anvelope in funcție de sezon Diverși factori influențeaza alegerea anvelopelor potrivite (capacitatea motorului, regiunea in care conduci, frecvența cu care utilizezi mașina, condițiile meteorologice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

