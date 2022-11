Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 17 noiembrie, in jurul orei 18.30, un echipaj al Poliției de Frontiera de la Negrești-Oaș, aflat in misiune in localitatea Certeze, a observat o persoana pe carosabil, care prezenta leziuni la nivelul capului (arcada sparta). In apropierea persoanei se aflau mai mulți localnici care…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, susține ca aproximativ 60% din beneficiarii sistemului de sanatate clujean nu sunt din județ, iar acesta ar fi unul dintre motivele pentru care apar probleme și lipsuri in spitalele actuale.

- Romanii isi doresc pensii duble si, cum sunt constienti ca statul nu le poate oferi acest lucru, stiu ca trebuie sa puna din timp bani deoparte. Problema este ca din venitul actual abia isi acopera cheltuielile lunare. In aceste conditii, economiile devin un lux.

- Un barbat de 44 de ani din Galati s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat de jandarmi conducand un autovehicul pe o strada din municipiu fara a detine permis de conducere, infractiune pe care a comis-o si in anii 2021 si 2020, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati.Potrivit…

- Luni, 24 octombrie, o rețea de restaurante din Chișinau a fost supusa perchezițiilor in cadrul unei cauze penale pornite pe spalare de bani. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție, in comun cu Inspectoratul Național de Investigații, au desfașurat acțiuni de urmarire penala și l-au reținut pe unul dintre…

- Bullying-ul, „problema de amploare” in școlile romanești Realizator: Mira Gombos - Aproape jumatate dintre elevii din școlile românești au fost victime ale bullying-ului, iar un procent covârșitor de peste 80 au declarat ca au fost martori la situații de agresiune ori umilința în…

- Monitorizarea se va face in prima faza intr-un sistem pilot, dar exclusiv in situația in care s-a emis un ordin de protecție provizoriu sau un ordin de protecție; Monitorizarea electronica vizeaza doua persoane: persoana supravegheata și persoana protejata; Datele introduse in SIME precum si datele…