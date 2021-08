Cum începe școala în septembrie. Sorin Cîmpeanu: „Avem pregătite scenariile de funcţionare” Din 13 septembrie, șoacla va incepe cu prezenta fizica. „Asta este decizia la acest moment”, a anunțat, joi seara, ministrul educației, Sorin Cimpeanu, la Digi 24 . Ministrul educației a precizat ca, in cazul in care pandemia se va agrava, sunt pregatite si scenariile de functionare. „Daca vom avea o evolutie nesperata din punct de vedere epidemiologic, avem pregatite scenariile de functionare. Vorbim despre praguri pe care o sa le reconfirmam la inceputul lunii septembrie, dupa ce vom sti deja care este evolutia epidemiologica, printr-un ordin comun de ministru al ministrului educației și ministrului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

