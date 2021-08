Racheta RS-28 Sarmat , denumita și ”Satan II”, este capabila sa transporte o ogiva multipla, cu greutatea de pana la 10 tone, in orice punct al globului, atat pe la Polul Nord, cat și pe la Polul Sud. O sursa din Complexul Militar Industrial al Rusiei, citata de agenția de presa Tass a informat, miercuri, […] The post Cum incepe Putin școala: Rusia pregatește prima lansare a rachetei balistice intercontinentale „Satan II” first appeared on Ziarul National .