- Școala Naționala de Studii Politice și Administrative a anunțat cu scurt timp in urma ca anul universitar 2021-2022 se va desfașura in continuare in sistem online. „De la inceputul pandemiei de COVID-19, sanatatea studenților, a profesorilor și a personalului administrativ din cadrul Școlii Naționale…

- UBB va deschide salile de cursuri din luna octombrie, in anul universitar 2021-2022, in anumite condiții legate de vaccinare și de evoluția contextului pandemiei de COVID-19.Decizia a fost adoptata joi, 29 iulie 2021, de Senatul UBB, la propunerea Consiliului de Administrație al Universitații, propunere…

- Studenții de la UBB Cluj vor studia, din anul universitar 2021, folosind realitatea virtuala și realitatea augmentata, pentru a invața mult mai multe chestiuni practice, pe care sa le ințeleaga interactiv. Folosind ochelarii de realitate virtuala, studenții vor putea vedea cum arata un vulcan, vor putea…

- Universitatea din Bucuresti a anunțat joi, 8 iulie, intr-un comunicat, ca isi propune pentru noul an academic, care incepe de la 1 octombrie, sa reia toate activitatile didactice in format fizic, fata in fata. Decizia ar putea sa se schimbe, daca situația epidemiologica se va agrava. Instituția anunța…

- Reprezentanții celor mai multe universitați din Romania vor ca noul an universitar sa inceapa cu prezența fizica a studenților și profesorilor, anunța Consiliul Național al Rectorilor (CNR). CNR s-a reunit intre 25-27 iunie la Cluj Napoca, unde s-au dezbatut aspecte legate de inceperea anului universitar…

