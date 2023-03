Cum încearcă UDMR să pună monopol pe apele minerale terapeutice Multe dintre izvoarele minerale terapeutice din Romania se afla in zonele locuite de secui. In acest sens, UDMR a elaborat un proiect de lege prin care dorește de obțina un caștig cat mai mare de pe urma acestor izvoare. De specificat și faptul ca Alin Udriște, directorul Societații Naționale a Apelor Minerale a intrat in vizorul procurorilor DNA. 24 de parlamentari ai Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) au semnat un proiect de lege care se dorește modificarea Legii minelor, astfel incat autoritațile locale și județene sa beneficieze de 80% din redevențele colectate de stat din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

