Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a introdus de miercuri permisele digitale pentru a avea un control al deplasarilor autorizate in timpul pandemiei de COVID-19. Masura a fost luata pentru a se limita infectarea populației ruse cu noul tip de virus. Primaria Moscovei a repartizat pana in prezent aproape 2,3 milioane de coduri…

- Capitala rusa, Moscova, a inasprit de miercuri aplicarea masurilor de izolare a populatiei prin introducerea permiselor digitale pentru deplasarile limitate autorizate prin aceste masuri menite sa opreasca inmultirea cazurilor de COVID-19, al caror numar creste puternic in Rusia, relateaza agentia EFE.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comunicat miercuri ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a optat pentru activitati prin telecomunicatii, in contextul pandemiei de coronavirus. "Presedintele prefera ca in aceste zile sa isi desfasoare activitatea prin sisteme de telecomunicatii"…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, isi desfasoara activitatea prin sisteme online, pentru a evita contactele cu principalii consilieri, in contextul epidemiei, anunta Kremlinul. Asta, deși Putin a recunoscut ca nu folosește nici telefonul mobil, nici computerul.Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Medicul-sef al principalului spital moscovit ce ii trateaza pe bolnavii de COVID-19, care s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin saptamana trecuta, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza AFP si DPA, citand agentia de presa Interfax si televiziunea publica rusa Rossia-24.…

- Suspectata de UE ca raspandeste dezinformare despre coronavirus, Rusia a denuntat joi acuzatii "nefondate" si "imorale" care urmaresc sa camufleze "incapacitatea" europenilor de a lupta impotriva propagarii maladiei, potrivit France Presse. Purtatorul de cuvant al sefului diplomatiei europene, Josep…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Sapte tineri activisti de extrema stanga au fost condamnati luni in Rusia la pedepse cuprinse intre 6 si 18 ani de inchisoare pentru terorism, o hotarare criticata aspru de opozantii Kremlinului, care vorbesc despre dosare fabricate si marturii obtinute prin tortura.