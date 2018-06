Cum incearca guvernul de la Budapesta sa descurajeze ONG-urile care ii sprijina pe imigranti

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Budapesta va anliza marti un proiect de lege care contine o prevedere, conform careia, organizatiile care ii sprijina pe imigranti vor plati o taxa speciala de 25%, a informat Ministerul ungar de Finante, transmite Reuters. Guvernul premierului Viktor Orban vrea sa utilizeze…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a discutat telefonic sambata cu premierul Ungariei, Viktor Orban, a informat Casa Alba. Cei doi au fost de acord ca este nevoie de frontiere nationale puternice, transmite Reuters. Trump l-a felicitat pe Orban pentru formarea…

- Irlanda intentioneaza ca, pe termen mediu, sa puna deoparte opt miliarde de euro in noul sau fond pentru "zile negre", destinat sa protejeze economia de orice potentiale socuri viitoare, a declarat miercuri ministrul irlandez de Finante, Paschal Donohoe. Irlanda a prezent planurile preliminare…

- Grecia si creditorii sai internationali sunt de acord ca tara isi va indeplini tintele fiscale in urmatorii ani si nu va inregistra deficit in 2018 si in 2019, a afirmat, luni, premierul Alexis Tsipras, la prezentarea strategiei pentru urmatorii patru ani, transmite Reuters. Acesta a adaugat…

- Comisia electorala din Ungaria (NVI) a confirmat duminica rezultatul final al alegerilor parlamentare din 12 aprilie, la care partidul Fidesz al premierului nationalist Viktor Orban a obtinut 133 de locuri din cele 199, cat numara parlamentul de la Budapesta, adica o majoritate clara de doua treimi.…

- Cateva mii de unguri au protestat sambata, la Budapesta fata de ceea ce organizatorii numesc un sistem electoral necinstit care i-a oferit prim-ministrului Viktor Orban o victorie covarsitoare dupa „o campanie a urii” fata de migranti, scrie Reuters, conform news.ro.Intr-o postare pe Facebook…

- Liderii principalelor partide din Ungaria invinse de Fidesz in alegerile parlamentare si-au dat demisia, din cauza rezultatului slab obtinut. Este vorba despre conducerea Partidului Socialist, care abia a reusit sa obtina 10% din voturi, precum si de liderul Jobbik, desi partidul nationalist a reusit…