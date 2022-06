Gigantul rus Gazprom a anunțat ca-și reduce cu inca o treime livrarile de gaze catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1, susținand ca a fost nevoit sa opreasca un echipament al companiei germane Siemens, la o zi dupa o prima reducere drastica. Gazprom a oprit funcționarea unei alte turbine de gaz Siemens la stația de […] The post Cum incearca Europa sa-si salveze pielea dupa ce Rusia a redus livrarile de gaze prin Nord Stream 1 first appeared on Ziarul National .