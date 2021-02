Cum incearca Egiptul sa opreasca prabusirea celebrei statiuni Sharm el-Sheikh Autoritatile din sudul Sinaiului spera sa revitalizeze turismul, care a fost lovit de revolta araba din 2011, prabusirea unui avion rus de pasageri in 2015 si pandemia de coronavirus, care inca nu se da batuta.



Oficialii afirma ca o bariera de beton si sarma de 36 de kilometri construita recent, care inconjoara Sharm, altadata perla turismului egiptean, va ajuta la protejarea turismului in statiunea de la malul Marii Rosii.



Bariera de securitate este realizata din placi de beton cu garduri care separa statiunea de desertul din jurul ei.



Cei care intra in oras pe drum…

Sursa articol si foto: business24.ro

