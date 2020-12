Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca e in plin scandal, din nou, cu Alex Bodi și parca nu se mai sfarșește niciodata, Bianca Dragușanu nu uita de gesturile arogante. Vedeta și-a cumparat doua mașini foarte scumpe, mai exact un Rolls Royce și un GLE Coupe, iar noi avem imaginile in exclusivitate cu bolizii de lux!

- Cum se descurca Alex Bodi cu noua lui viața? Afaceristul celebru a fost nevoit ca brusc sa se obișnuiasca cu condiții extreme fața de ceea ce avusese parte pana nu cu mult timp in urma. Detalii despre postura in care se afla! Ce probleme are fostul soț al Biancai Dragușanu? Ce face Alex Bodi in […]…

- Alexandru Nicolae Bodi implinește astazi 36 de ani și, totodata, iși serbeaza și ziua onomastica, fara avioane private, fara jacuzzi și fara șampanii scumpe. In schimb, daca a facut cerere din timp, ar putea avea parte de o masa copioasa, cu biscuiți din belșug, fructe sanatoase, 80 de grame de carne…

- Adrian Tamplaru, „frate” și cumatru al lui Alex Bodi, dar și coleg de dosar in scandalul de proxenetism, a primit o lovitura sub centura: doi ani și trei luni, cu executare, pentru un scandal din 2017, in parcarea unui club din stațiunea Mamaia.

- Perchezițiile au avut loc in Sibiu și alte șapte județe, DIICOT dand publicitații un clip video care ilustreaza descinderea la locuința medieșeanului Alex Bodi, cunoscut al presei mondene din Romania. Iata videoclipul de la percheziția locuinței lui Alex Bodi: Alex Bodi a fost ridicat de polițiști și…

- Alex Bodi a fost ridicat de mascați miercuri dimineața, in urma unor percheziții DIICOT vizand grupari infracționale organizate implicate in trafic de droguri, de persoane, proxenetism, camatarie și șantaj. Conform surselor Observator, fostul soț al Biancai Dragușanu este acuzat ca obliga tinere sa…

- Azi dimineața, Alexi Bodi, fostul iubit al Biancai Dragușanu, a fost saltat de polițiști in cadrul unei operațiuni efectuate de trupele DIICOT ce s-a desfașurat in nu mai puțin de 28 de județe din Romania și in București, dupa ce s-a aflat ca ar fi fost implicat intr-o rețea de proxenetism. Paparazzii…