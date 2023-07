Stiri pe aceeasi tema

- Viața lui Alex Delea nu s-a schimbat prea mult dupa ce a caștigat competiția Survivor 2022. Dupa șase luni petrecute in jungle s-a ales cu o suma frumușica, pe langa Marele Premiu al reality show-ului, de 100.000 de euro. Bani pe care, spre surprinderea multora inca ii are dupa mai mult de un an de…

- Tanarul injunghiat la Gradina Botanica din Craiova este in operație de mai bine de 4 ore, iar starea lui este critica, fiind susținut cu ajutorul aparatelor de terapie intensiva. El a pierdut peste 4 litri de sange, spun medicii.

- O femeie de 62 de ani si un barbat de 65 de ani din Craiova au murit, luni seara, dupa ce autoturismul in care se aflau, ca pasageri, a iesit de pe DN 5, pe centura municipiului Giurgiu, si s-a rasturnat. Femeia aflata la volan si pasagerul din dreapta sa nu au avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul…

- 739 de teste pentru depistarea Hepatitei C au fost facute de personalul medical, in centrul Piteștiului. La corturile instalate in Piața Primariei au fost facute și teste de glicemie și de tensiune. “Le mulțumesc reprezentanților UMF Craiova și UMF București pentru ca ne-au contactat sa le fim parteneri…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf sunt impreuna chiar și dupa ce s-a zvonit ca divorțeaza. Fotografii spynews.ro i-au surprins pe cei doi recent, la un restaurant din București, in compania unor prieteni. De mai multe luni de zile au aparut speculații cum ca Oana Zavoranu și Alex Ashraf ar divorța dupa o…

- La ultimul concert la care a participat, Jador a intampinat cateva probleme. Chiar in Deva, acolo unde a fost invitat sa cante, manelistul a fost luat pe sus de jandarmi, in urma unor neințelegeri care il implicau in totalitate pe cantareț. Acum, artistul este nevoit sa scoata din buzunar o suma frumușica…

- ”Retailerul roman de optica Lensa inaugureaza 10 ani de activitate, cu o cifra de afaceri cumulata de peste 317 de milioane de lei in perioada mai 2013 – decembrie 2022. In 2022, Lensa a consemnat o crestere a cifrei de afaceri de 70% fata de 2021, ajungand la venituri totale de peste 134 de milioane…

- Alin Demetrian, un medic cunoscut in Craiova, este cercetat, dupa ce ar fi ucis patru persoane, in urma biopsiilor. Familiile victimelor au fost cele care au depus plangere, iar in prezent, doctorul este sub control judiciar pentru 60 de zile.