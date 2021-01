Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de un an de zile Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au decis sa puna punct mariajului lor, insa iata ca lucrurile intre ei nu au fost incheiate nici pana in ziua de azi! Scandal dupa scandal, iar dezvaluirile vedetei continua sa apara! Povestea complicata a divorțului celor doi!

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ajuns astazi din nou la tribunal in procesul de divorț și custodia copiilor. Cei doi nu și-au vorbit atunci cand s-au intalnit. Artista a facut primele declarații despre comportamentul fostului soț.„Așteptam. Așa se intampla in instanța. Uneori sunt fara cuvinte.…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ajuns din nou in instanța pentru procesul de divorț. Aflata in fața tribunalului, celebra artista a facut acuzații grave, spunand despre tatal copiilor ei ca ar avea dereglari de comportament inca din timpul casniciei.

- La scurt timp, dupa ce Claudia Patrașcanu a postat pe Facebook un mesaj in care le-a marturisit tuturor ca se teme pentru viața ei și ca fostul soț vrea sa ii ia cei doi copii, Gabi Badalau a avut prima reacție. Satul de aceste acuzații, Gabi Badalau a vorbit pentru Antena Stars despre aceste lucruri.„Sper…

- Divorțul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau a luat din nou amploare, dupa ce ieri, artista și-a strigat disperarea pe rețelele de socializare, susținand ca este amenințata de familia fostului sau soț! Ce spune Adriana Bahumțeanu despre cel mai controversat divorț din showbiz? Vedeta considera…

- Brigitte s-a decis sa se desparta de sotul ei, Florin Pastrama, cel putin pentru o perioada. Vedeta spune ca problemele pe care le are barbatul in familie il afecteaza foarte mult, ba chiar devine violent, anunța romaniatv.net.„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui sa le spun. Imi pare…

- Claudia Patrașanu a avut de traversat o perioada dificila, dupa ce in urma cu un an a decis sa puna punct mariajului cu soțul ei! Vedeta reușește totuși sa se mențina mereu tanara in ciuda problemelor, insa iata ca acum spune adevarul despre operațiile estetice!