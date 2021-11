Scandalul testarii copiilor in scoli continua, iar parintii si profesorii spun ca modul in care au fost livrate testerele, in cutii mari care contin zeci de astfel de dispozitive dezasamblate, le pot face inutilizabile. In replica, ajutat de Alexandru Rafila, ministrul Sorin Cimpeanu a incercat sa demonstreze cat de usor se face un test de saliva la un elev.