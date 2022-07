Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Familiei, Iubirii și Fidelitații a fost sarbatorita pe scara larga in Moldova, iar evenimente relevante au avut loc nu doar in capitala, ci și in multe alte orașe și regiuni ale țarii, inclusiv pe malul sting al Nistrului. Astfel, in regiunea transnistreana au fost cinstiți sfinții patroni ai casatoriei…

- Vibrionul de holera a fost depistat in probe de apa pe plaja Vadul lui Voda, de pe malul Nistrului, dupa cum se știe. In acest context, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut o precizare. El a menționat ca nu sunt cazuri de holera, doar bacterii identificate in ape reziduale. „Nu sunt cazuri…

- Ministerul Sanatații a anunțat, vineri, intr-un comunicat de presa ca in Romania nu s-au mai inregistrat cazuri de holera in ultimii 30 de ani, iar in contextul in care in Republica Moldova au aparut sporadic astfel de cazuri, instituția spune ca monitorizeaza situația. „Din cauza cazurilor care apar…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a fost intrebat daca se introduc restricții la granița cu Republica Moldova, dupa ce vibrionul de holera a fost depistat in probe de apa pe plaja Vadul lui Voda, de pe malul Nistrului.„Nu sunt cazuri de holera. Doar bacterii identificate in ape reziduale. Nu e…

- O alerta a fost emisa la granița Romaniei cu Republica Moldova, dupa ce autoritațile moldovenești au descoperit o bacterie extrem de periculoasa pe plaja din Vadul lui Voda, pe malurile Nistrului. Este vorba despre holera, scrie capital.ro In ciuda rezultatelor venite dupa analiza apei, scaldatul inca…

- Este alerta de holera la granița! Bacteria extrem de periculoasa a fost descoperita pe o plaja de pe malul Nistrului. Vibrionul de holera a fost depistat pe plaja de la Vadul lui Voda. Anunțul a fost facut de șeful Direcției Sanatate, Boris Gilca. Iata ce recomandari fac medicii de la noi din țara!

- Sarbatorita in trei județe: Suceava, Iași și Botoșani. Iubita și admirata deopotriva de tineri și de batrani, de țarani și de cercetatori, de specialiști in diverse domenii, Angela Paveliuc-Olariu a devenit un reper in etnografie și nu numai.