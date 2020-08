Alesii locali craioveni sunt chemati in aceasta saptamana sa voteze o noua rectificare bugetara. Doar 3,5 milioane lei provin din venituri suplimentare la bugetul local, ei fiind impartiti catre diversele institutii care au cerut bani. In schimb, alti circa 4 milioane de lei au fost varsati din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare. Cum vor fi folositi banii cititi in cele de mai jos. Consiliul Local (CL) Craiova are pe ordinea de zi a sedintei de joi un proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului pe anul 2020. Conform proiectului…