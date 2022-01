Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a anuntat, marti seara, ca, in sedinta Biroului Politic Național al partidului, a fost stabilita componența comisiei de negociere care va dialoga cu ALDE, in vederea unei fuziuni. Comisia va fi condusa de Dan Vilceanu. „S-a stabilit astazi (marți – n.r.) in sedinta…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat, marti, ca Biroul Politic National al partidului a stabilit formula politica de impartire a posturilor de prefecti si secretari de stat, urmand ca liberalilor sa le revina 18 pozitii de prefect si 33 de secretar de stat. "PNL a stabilite…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei s-a intrunit in ședința, luni, 10 ianuarie 2022, și a hotarat majorarea ratei dobanzii cheie, de politica monetara, la nivelul de 2,00 la suta pe an, incepand din 11 ianuarie 2022. ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit…

- Doi angajati de la morga Spitalului Judetean de Urgenta “Mavromati” Botosani sunt cercetati de politisti pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, dupa ce ar fi determinat familiile unor persoane decedate sa beneficieze de serviciile unei anumite firme de pompe funebre, potrivit Agerpres.…

- Rareș Bogdan șocheaza din nou cu o declarație extrem de sincera pentru clasa politica din Romania. “Sarac si cinstit, nu exista asa ceva. Trebuie sa fie bogat si cinstit sau bogat si mecenat. Aia este ideea pe care trebuie sa mergem. Eu am spus atunci cand am intrat in politica, am socat in unele emisiuni.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a transmis, marti ca liberalii nu sunt interesati de noul partid anuntat de Ludovic Orban, iar ca parlamentarii care fac parte din aceasta formatiune au fost alesi “pe munca si pe listele PNL”. “Nu suntem deloc interesati de acest nou partid al domnului Orban,…

- Comisiile de specialitate ale Parlamentului, Juridica și Sanatate, au dat aviz favorabil obligativitații certificatului verde la locul de munca. Proiectul de lege va merge in plenul Senatului, apoi in Camera Deputaților, și abia dupa ce va fi votat și va deveni lege, daca va fi parafata și de Administrația…

- Conducerea PNL s-a reunit, marți seara, in Biroul Politic Național (BPN) pentru a decide daca va negocia sau nu cu Dacian Cioloș formarea unei majoritați guvernamentale. Liberalii au decis sa nu-l susțina pe liderul USR, Florin Cițu afirmand ca nici macar nu are incredere sa discute cu acesta. Liderii…