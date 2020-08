Stiri pe aceeasi tema

- "Tot ceea ce vrea este sa placa bazei sale electorale", potrivit inregistrarilor, pe care le-a obtinut cotidianul american. "El nu are niciun principiu. Niciunul". "Tweet-urile si minciunile lui, oh, Dumnezeule!", a adaugat ea. Inregistrarile au fost facute de nepoata presedintelui, Mary Trump, care…

- Presedintele american Donald Trump este o fiinta "cruda", "mincinoasa" si lipsita de principii, potrivit sorei sale, ale carei afirmatii, inregistrate in secret de nepoata Mary L. Trump, au fost reproduse sambata de The Washington Post, relateaza News.ro.Citește și: Avertismentul sumbru dat de…

- Fostul vicepreședinte și contracandidatul lui Donald Trump la alegerile prezidențiale, Joe Biden, i-a transmis actualului președinte american condoleanțe pentru moartea fratelui sau mai mic, Robert Trump. ”Domnule președinte, Jill și cu mine am aflat cu tristețe de moartea fratelui dumneavoastra,…

- In acste momente, familia prezidențiala a Americii este in doliu, dupa ce fratele mai mic al președintelui american a fost internat in unitatea de terapie intensiva la un spital din New York, in iunie, iar astazi a fost anunțat decesul acestuia. Fratele președintelui american Donald Trump, Robert Trump,…

- Robert Trump, fratele mai mic al presedintelui Donald Trump, a murit sambata, la New York, a anuntat presedintele intr-un comunicat, relateaza AFP. "Anunt cu inima indurerata ca minunatul meu frate, Robert, a murit linistit in aceasta noaptea", a afirmat Trump in comunicatul publicat de Casa Alba. "Nu…

- Robert Trump a murit sambata, la un spital din New York. ”Minunatul meu frate Robert a murit in aceasta noapte. Nu a fost doar fratele meu, ci si cel mai bun prieten al meu. Ne va lipsi, dar ne vom intalni din nou. Amintirea sa va trai in inima mea pentru totdeauna. Robert, te iubesc. Odihneste-te in…

- Mary Trump, una dintre nepoatele președintelui american Donald Trump, 74 de ani, va divulga o serie de lucruri ”infricoșatoare și explozive” despre liderul SUA intr-o carte care urmeaza sa fie publicata in curand, potrivit The Guardian.Persoane familiarizate cu proiectul spun ca va fi plin de povești…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca urmeaza sa inceapa in curand sa organizeze mitinguri de campanie, in contextul in care sondajele arata o scadere a popularitatii sale din cauza modului in care a gestionat epidemia covid-19 si a manifestatiilor care au izbucnit in Statele Unite dupa moartea…