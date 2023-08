Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Victor Cornea traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar ei sunt mai fericiți ca niciodata de cateva luni, din momentul in care și-au asumat relația și au facut-o publica. Jucatorul de tenis i-a facut acum o declarație de dragoste iubitei lui. Iata ce a postat sportivul pe rețelele…

- Cantareața a imbracat cea mai roz ținuta din garderoba și s-a fotografiat cu decolteul și abdomenul tonifiat la vedere. Iata cum a reacționat iubitul la ipostaza in care Andreea Balan a radiat!

- Andreea Balan și Victor Cornea fac diferite activitați impreuna, iar cei doi sunt mai fericiți ca niciodata. Cantareața are alaturi un barbat romantic și atent, care are grija sa se simta iubita și apreciata. De curand, cei doi au ieșit la o cina romantica. Iata cat de atent este Victor Cornea cu artista.

- Relația Andreei Balan cu Victor Cornea este din ce in ce mai frumoasa! Cantareața și-a regasit liniștea in brațele unui barbat romantic, care nu uita sa o rasfețe de fiecare data cand are ocazia. Jucatorul de tenis este topti dupa artista și i-a facut o surpriza romantica.

- Andreea Balan și Victor Cornea au parte doar de momente de senzație! Succesul lor nu se vede doar pe plan amoros, ci și pe plan profesional. In timp ce ea se menține una dintre cele mai talentate cantarețe din Romania, el este un jucator de tenis din ce in ce mai bun. Andreea Bilan este mandra de iubitul…

- De cand are o noua relație, Andreea Balan radiaza de fericire. Cantareața nu doar ca are parte de iubire și experiențe frumoase alaturi de Victor Cornea, ci acesta iși dovedește iubirea fața de ea prin gesturi romantice. Iata cum i-a aratat, de aceasta data, cat de mult o iubește pe artista.

- Andreea Balan și Victor Cornea traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar de puțin timp nu se mai ascund și se afișeaza impreuna. Cei doi indragosiți s-au dus impreuna pe terenul de tenis, iar cantareața a filmat totul de acolo. Jurata de la Te cunosc de undeva ia lecții de tenis de la iubitul ei,…

- Andreea Balan și Victor Cornea nu iși mai ascund povestea de iubire. Cele doua persoane publice au avut mai multe postari in mediul online prin care au dat de ințeles ca sunt intr-o relație.