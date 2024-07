Stiri pe aceeasi tema

- Josep Borrell planuiește sa invite miniștrii de externe ai blocului la un consiliu „formal”, in același timp in care premierul ungar Viktor Orban gazduiește un summit pentru afaceri externe, a informat Politico pe 15 iulie, citand trei diplomați UE.

- Ungaria a anulat o runda planificata de discutii intre seful diplomatiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, si ministrul de externe german, Annalena Baerbock, a anuntat MAE de la Berlin, potrivit Antena 3. Refuzul Ungariei de a o mai primi pe Baerbock s-a produs exact cand premierul Viktor Orban se afla…

- Ungaria a anulat o runda planificata de discutii intre seful diplomatiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, si ministrul de externe german, Annalena Baerbock, a anuntat vineri seara MAE de la Berlin,...

- Premierul ungar Viktor Orban nu reprezinta NATO la Moscova, ci propria tara, a declarat vineri, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a precizat ca premierul ungar a informat Alianta in avans despre vizita sa in capitala Rusiei.

- In contextul ascensiunii extremei drepte in Europa, Ungaria populistului Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului, urmeaza sa preia presedintia UE la 1 iulie. Este o perspectiva care provoaca ingrijorare la Bruxelles, dat fiind numarul tot mai mare de dispute pe care le are cu Budapesta. Va fi Viktor…

- In contextul ascensiunii extremei drepte in Europa, Ungaria populistului Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului, urmeaza sa preia presedintia UE la 1 iulie. Este o perspectiva care provoaca ingrijorare la Bruxelles, dat fiind numarul tot mai mare de dispute pe care le are cu Budapesta. Va fi Viktor…

- Premierul olandez Mark Rutte a discutat marti cu omologul sau ungar Viktor Orban și s-a declarat „prudent optimist” ca va depasi opozitia liderului de la Budapesta in ceea ce privește candidatura sa la șefia NATO. Rutte are dificultați in a-l convinge pe Orban si inca se confrunta cu concurenta singurului…

- Mii de persoane s-au adunat sambata la Budapesta, unde un nou venit in politica a condus o campanie de mobilizare a alegatorilor impotriva premierului populist al Ungariei, Viktor Orban, inaintea alegerilor europene de duminica, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.It was the 200th demonstration…