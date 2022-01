Cum îl lăuda Vasile Dîncu pe Nicolae Ceaușescu în Scînteia tineretului Actualul ministru al Apararii, Vasile Dincu, unul dintre cei mai controversați politicieni de la noi care nu a caștigat nicio batalie politica dar a fost impus in Guvern și Parlament, a fost un mare fan al lui Nicolae Ceaușescu inca din coplilarie. ”Cind ii urez tovarașului Nicolae Ceaușescu ani mulți, am marea credința ca fac aceasta urare poporului” Pe 18 ianuarie 1978 Vasile Dancu, avea 17 ani și in Scinteia tineretului aparea o scrisoare de mulțumire și totodata de felicitare adresata lui Nicolae Ceaușescu care peste cateva zile urma sa aniverseze ziua de naștere (vezi documentul in facsimil).… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

