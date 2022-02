Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost luat peste picior de catre Olivia Steer, in contextul razboiului izbucnit intre Rusia și Ucraina. Cum l-a ironizat soția lui Andi Moisescu pe liderul statului ucrainean. Mesajul sau a creat controverse in mediul online. Cum l-a ironizat Olivia Steer pe…

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat sambata ca armata rusa va incerca sa atace si sa cucereasca Kievul in cursul noptii, intr-un moment in care luptele continua in capitala, noteaza AFP preluat de agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ii chama vineri pe europenii care au o experienta de lupta in Ucraina, pentru a respinge invazia armatei ruse, relateaza AFP. ”Daca aveti o experienta de lupta (...), puteti veni in tara noatra (Ucraina) pentru a apara Europa”, declara seful statului ucrainean.…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri Uniunii Europene sa-si inaspreasca sanctiunile impotriva Rusiei pentru a o pedepsi pentru invazia sa in Ucraina, relateaza AFP, conform AGERPRES.

Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat vineri consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat joi invazia rusa din Ucraina cu actiunile Germaniei naziste din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. "Rusia a atacat Ucraina intr-un mod las si suicidar, asa cum a facut si Germania nazista in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial",…

- Dupa ce a anunțat introducerea legii marțiale ca reacție la ofensiva condusa de Rusia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut lumii sa creeze o „coaliție anti-Putin”, conform Le Figaro . Președintele ucrainean le-a cerut joi, 24 februarie, concetațenilor sai sa nu intre in panica in fața…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski , a plecat intr-o excursie in regiunea Donețk, din estul țarii, unde a inspectat Marea Azov impreuna cu polițiștii de frontiera. La inceputul lunii februarie, Marea Azov s-a deschis din nou pentru transport maritim, dupa ce Rusia a retras restricțiile anunțate…