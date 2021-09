Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Ungureanu și mama ei au plecat impreuna in cea mai dura calatorie, pe Drumul Imparaților la Asia Express. Dupa ce filmarile s-au incheiat, artista a dezvaluit detalii despre experiența, dar și despre ce pregatește pe plan muzical. „Ma mut cu casa pe 6 octombrie, in sectorul 3. Imi doream de…

- Zarug a amuzat pe toata lumea in momentul in care și-a asumat rolul de asistenta TV la Asia Express. Coechipierul lui Lorelai Bratu și-a ajutat colegii prin intermediul unei probe, spre deliciul telespectatorilor care urmaresc mereu emisiunea de la Antena 1. Zarug a surprins telespectatorii. Și-a asumat…

- Zarug, coechipierul lui Lorelei Bratu, a ajuns ”asistenta TV” la Asia Express! Concurentul a facut deliciul colegilor lui, asta pentru ca in cadrul unei probe, Zarug i-a ajutat pe ceilalți concurenți cu punerea unor obiecte pe o tava, marturisind cu umor ca și-a dorit mereu sa fie ”asistenta” TV.

- In episodul cu numarul 4 din Asia mai tarziu, Emi și Cuza de la Noaptea tarziu, cei doi concurenți din noul sezon Asia Express, i-au avut invitați pe Zarug și Lorelei cu care au discutat pe mai multe teme.

- O noua zi, o noua surpriza in showbiz-ul romanesc! O fosta vedeta de la Asia Express traiește clipe minunate și este pregatita sa iși duca relația la un alt nivel! Aceasta a primit un inel superb din partea iubitului, așa ca a afișat bijuteria in mediul online. Surpriza mare in showbiz! Ce fosta vedeta…

- Speak este unul dintre cei mai cunoscuți artiști romani. Cantarețul nu duce lipsa de proiecte dupa participarea la „Asia Express“, unde s-a luptat pentru marele premiu alaturi de logodnica sa, „Libelula“. Deși nu au reușit sa iasa invingatori, faima lui Speak a crescut și mai mult! De curand, solistul…

- Competiția de pe Drumul Imparaților este una mare, iar echipele se lupta pentru a obține prima iuminitate din sezonul 4 Asia Express. Concurenții trec prin cele mai dificile situații și fac strategi care sa-i duca cat mai aproape de destinația finala.

