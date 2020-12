Inca de cand a pașit in competiție, Kani a fost o reala apariție! Deși acum este apreciat de sute de oameni, puțini știu cum il cheama in realitate. Va spunem dinainte ca porecla lui nu are nicio legatura cu numele din buletin! Detalii uluitoare despre concurentul de la Chefi la Cuțite!