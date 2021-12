Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida e foarte fericita, iar vedeta a anunțat cu mare bucurie ca are o surpriza pentru fanii sai. Prezentatoarea Acces Direct a pregatit primul sau colaj de colinde, iar la filmari a fost insoțita de fiica ei.

- Denis Haruț (22 de ani), fundașul celor de la FCSB, a avut un program incarcat in pauza provocata de meciurile echipei naționale. Fotbalistul roș-albaștrilor s-a casatorit cu Daiana, fiica fostei atlete Doina Melinte. Impreuna de mai mult timp, cei doi au decis sa faca pasul decisiv și sa-și uneasca…

- Cum arata copiii lui Horia Brenciu. Ce surpriza i-a facut artistul Minei Ieri a fost Sfantul Mina, motiv de mare sarbatoare in casa lui Horia Brenciu. Fiica sa in varsta de 9 ani poarta numele Mina. A fost astfel sarbatorita zilei, iar artistul a marcat acest eveniment printr-o postare pe social media.…

- Mii de persoane sunt asteptate sambata la noua fabrica Tesla de la periferia Berlinului, unde Elon Musk, directorul executiv al producatorului de vehicule electrice, gazduieste o “zi a portilor deschise”, informeaza DPA, arata Agerpres. Sute de oameni ajunsesera la eveniment pana la ora pranzului, dornici…

- Au trecut 6 luni de la moartea lui Gabi Lunca, iar fiicele sale nu au facut un parastas așa cum se aștepta toata lumea. Estera Onoriu, una dintre fiicele regretatei artiste, a dezvaluit motivul pentru care nu au ținut cont de acest obicei. Gabi Lunca a murit la 82 de ani , in luna aprilie a acestui…

- In ediția a șaptea de Asia Express concurenții și-au indeplinit misiunile in cursa pentru imunitate, intr-o zi in care pe strazile turcești nu circula nimeni. Tocmai de aceea, Irina Fodor i-a scutit de autostop pe o porțiune din traseu.

- Brazilianul Pele (80 ani), unul dintre cei mai buni jucatori din istoria fotbalului, este "pregatit" sa paraseasca sectia de terapie intensiva a spitalului din Sao Paulo, unde se afla internat dupa indepartarea unei tumori "suspecte" la colon, a anuntat fiica sa pe retelele de socializare, informeaza…