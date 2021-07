Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a facut primele declarații despre impacarea cu Marius Elisei. Vedeta de la Antena Stars a fost destul de reținuta in afirmații, insa le-a promis fanilor ei ca vor afla mai multe in emisiunea Mamici de Pitici cu Lipici. Printre altele, fiica lui Petre Roman a marturisit ca ea nu a trait niciodata…

- Momente grele pentru Oana Roman. Vedeta de la Antena Stars este in doliu, dupa ce o persoana importanta din viața ei s-a stins din viața. Vizibil indurerata, aceasta a postat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare, in semn de omagiu pentru cel decedat. Iata despre cine este vorba și prin ce cuvinte…

- Oana Roman și Marius Elisei au captat din nou toata atenția in mediul online. Vedeta de la Antena Stars și fostul ei soț au fost surprinși in ipostaze inedite, in timp ce el ii impartașea mamei fiicei lui gesturi tandre in mașina. Totodata, fata lui Petre Roman a facut și o dezvaluire uluitoare, spunand…

- Oana Roman a reușit sa-și emoționeze astazi fanii, dupa ce a postat imagini de colecție din ziua in care s-a maritat cu Marius Elisei. Astazi se implinesc șapte ani de cand cei doi și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, motiv pentru care fiica lui Petre Roman și-a pus sufletul pe tava și a scris…

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat la inceputul acestui an, dupa șapte ani de casnicie. De atunci, vedeta s-a ocupat singura de casa și a marturisit ca nu-i este deloc ușor. Dupa desparțirea de Marius Elisei, Oana Roman a ramas in casa cu fiica ei, Isabela, și cu mama ei, Mioara Roman. Vedeta…

- Oana Roman (44 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Recent, vedeta de televiziune a dezvaluit care este relația dintre ea și fostul ei soț acum. In ce relații sunt Oana…

- Oana Roman și-a sarbatorit ziua de naștere in Egipt, dar chiar in ultima zi de vacanța a avut parte de o intamplare nefericita. Vedeta a ajuns pe mana medicilor. Oana Roman a ales ca anul acesta sa-și sarbatoreasca ziua de naștere in Egipt, alaturi de fiica sa, Isabela, și de buna ei prietena, Vica…

- Oana Roman este in culmea fericirii! Frumoasa vedeta de la Antena Stars iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Fiind foarte activa pe rețelele de socializare și-n același timp foarte atașata de fanii ei, fiica lui Petre Roman le-a dezvaluit acestora cu cine petrece acest eveniment dupa divorțul de…