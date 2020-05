Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Rizea, soțul Addei, a facut un gest suprem de iubire. Fostul concuret al emisiunii ”Asia Express 3” și-a tatuat brațul drept, avand acum in permanența, oriunde, soția și copilul cu el.

- Adda și Catalin Rizea formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. Chiar daca cei doi au fost niște participanți controversați la „Asia Express”, relația dintre ei este una foarte stabila. Iata cum s-au fotografiat aceștia alaturi de fiul lor!

- Chef Sorin Bontea și Razvan Fodor au avut parte de o experiența de necrezut, din cauza unor localnici din Taiwan, in ediția din „Asia Express”, sezonul 3, difuzata in cea de-a doua zi de Paște, pe 20 aprilie.

- ASIA EXPRESS 19 aprilie 2020 LIVE VIDEO ONLINE ANTENA 1 Adda și Catalin, unul dintre cele mai controversate cupluri din Asia Express au ajuns in marea finala deși nimeni nu le dadea nicio șansa! Pe parcursul emisunii rafale de furie i-a napadit, iar impulsurile Addei au fost greu de stapanit.…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2020: Asia Express mai are puțin și-și cunoaște caștigatorul noului sezonul! Echipele ramase in semifinala sunt formate din: Sorin Bontea și Razvan Fodor, Ștefania și Speak, Radu Vladuț și Alex Abagiu și Adda și Catalin Rizea. Daca aceștia credeau ca probele nu puteau fi mai…

- Adda si Catalin de la Asia Express, imagini de la nunta. Ce rochie de mireasa a avut artista! Adda si Catalin Rizea formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton. Notorietatea lor a crescut considerabil de cand au intrat in cursa Asia Express. Unde mai pui ca certurile celor doi…

- „Ai nervi ca iți vine sa omori pe toata lumea, sa te lase in pace, sa fugi la umbra sau sa iți bagi un aer condiționat in f**d! 70 de metri inseamna altceva la ora aia in camp! Simțeam cum ma tumefiez la fața. Imi curgea apa din cap! Pentru mine a fost cea mai grea misiune de pana acum!”, a spus…