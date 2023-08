Cum îl alegi pentru un efect wow In casa noastra dormitorul joaca rolul unui sanctuar, adica acel loc sacru in care te duci dintr-un motiv special de evlavie, pentru a te reechilibra și recupera dupa fiecare zi in care activitațile curente te-au afectat. Dormitorul este incaperea unde ne reincarcam bateriile pentru a face fața unei noi zile de lucru, in care pot […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa ISE a decis ca, periodic, sa te consulte cu privire la temele pe care iți dorești sa le vezi in publicația noastra. Spune-ne, deci, ce ți-ar placea sa citești la noi, iar noi ne apucam de treaba. Ne dorim, astfel, sa ne apropiem de tine și sa strangem randurile, impreuna cu publicul nostru. Completeaza…

- Feng Shui este o practica straveche chineza care se ocupa de armonizarea energiei din spațiile interioare pentru a crea o atmosfera pozitiva și echilibrata. Dormitorul este unul dintre cele mai importante spații din casa ta, iar alegerea unui pat tapițat potrivit poate contribui la crearea unei energii…

- Vara este foarte dificil sa ieși din casa, deoarece temperaturile pot depași chiar și 40 de grade Celsius. Ei bine, daca ai treaba prin oraș și ești nevoit sa ieși, insa nu ai idee cum sa te imbraci, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi iți sarim in ajutor și iți spunem ce sa alegi. Iata ce culori…

- Exista mașini de spalat rufe ieftine, exista aspiratoare ieftine și tot așa. Pana și cea mai ieftina mașina de spalat sau cel mai ieftin aspirator o sa iși faca treaba și o sa te ajute cu tot ce ai nevoie prin casa. Asta nu inseamna ca trebuie sa cumperi cele mai ieftine electrocasnice pentru casa ta.…

- Pe masura ce tehnologia evolueaza, in casele noastre apar noi și noi electrocasnice, care sunt din ce in ce mai capabile, cu funcții create sa ne faca viața mai ușoara și sa ne ajute cu o serie de treburi pe care le avem de facut prin casa. Și, daca unele dintre ele sunt destinate mai mult sa ne faca…

- Incepand cu data de 1 iunie, benzina si motorina vandute in Romania trebuie sa contina obligatoriu biocarburanti, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate de Guvern. Actul normativ stabilește ca benzina si motorina trebuie sa contina obligatoriu minim 8% si, respectiv 6,5% biocarburanti. Romania…

- In era digitala in care traim, achiziționarea de produse online a devenit o practica din ce in ce mai populara și comoda. Cu toate acestea, selecția și alegerea produselor pot fi o provocare, dat fiind numarul mare de opțiuni disponibile pe piața. Cu toate acestea, exista metode și instrumente pe care…

- Exista mai mulți factori de luat in considerare atunci cand cumperi un frigider nou, inclusiv configurația, capacitatea, caracteristicile și finisajul. Acest ghid de achiziție pentru combina frigorifica te va ajuta sa alegi cel mai bun model pentru casa ta, pe baza factorilor care sunt cei mai importanți…