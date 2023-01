Cum îl ajutăm pe cel mic să depăşească teama de ac ? Vizitele la medic si teama de ac par sa nu aiba varsta. Daca adultii privesc altfel problema si intervine mecanismul de autocontrol, micutii pacienti isi manifesta deschis teama de a face chiar si un control de rutina. Iar cand vine vorba de injectii sau analize de sange, copiii au nevoie de tot sprijinul emotional pe [...] The post Cum il ajutam pe cel mic sa depaseasca teama de ac ? first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

