Cum il ajuta drumurile noastre proaste pe Putin. Tancurile NATO, pierdute prin Romania

Pe fondul solicitarilor de a mari cheltuielile alocate Apararii din cadrul summit-ului NATO, multi vad investitiile in vehicule militare si in drumuri drept modalitati bune de a descuraja Rusia in cazul unui conflict.



Pe masura ce Rusia se "ridica" in Europa de Est, cea mai buna metoda de intimidare a ambitiilor geopolitice ale lui Vladimir Putin ar putea sa nu fie numarul mare de tancuri sau rachete, ci noi drumuri europene, mai bune si mai durabile, care pot sustine vehicule grele de transport civil.



Asta ar putea rezolva cea mai mare problema a NATO, adica inabilitatea de…