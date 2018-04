Stiri pe aceeasi tema

- Queen Bey a facut furori la Coachella, atat prin spectacolul muzical, cat si prin felul in care a aratat. Toata lumea a comentat cele cinci tinute ale sale, insa o atentie aparte trebuie acordata si machiajului sau. Sir John, make-up artistul divei a declarat intr-un interviu ca lookul lui Beyonce a…

- Interpreta de muzica populara a avut o mare cumpana in urma cu ani. Artista a fost la acea vreme in stare foarte grava. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan, care se afla de cateva saptamani in spital din cauza unor grave probleme de sanatate , a trecut prin momente extrem de grele in urma cu…

- Cantareata americana Beyonce a angajat aproximativ 100 de dansatori de rezerva cu doar o saptamana inainte de recitalul pe care il va sustine la festivalul Coachella, scrie NEWS.RO, citand Billboard.Citeste si: Decizie SOC in scandalul fostului spion rus otravit: Londra propune acordarea de…

- Weekend-ul urmator incepe Coachella, unul dintre cele mai mari festivaluri din America și aceasta ediție este ocazia perfecta pentru Beyonce sa arate ce poate. Daca anul trecut nu a putut participa din cauza sarcinii, doctorii spunand ca Beyonce are nevoie de o perioada de relaxare pentru gemeni, ei…

- Pregatind concertul pentru Coachella, Beyonce vrea sa mențina ștacheta ridicata. Pentru ca anul trecut nu a putut participa la eveniment datorita sarcini, in acest an Beyonce pregatește un show cu adevarat incendiar pentru care se pregatește intensiv, uneori repetițiile ținand 11 ore continuu. In timp…

- Beyonce și Jay-Z sunt cel mai ocupat cuplu din lumea muzicii. Mereu in graba, din studio pe platoul de filmare, sau la evenimente mondene, cei doi nu stau in loc. Mai nou, cuplul a fost zarit de fani din intreaga Jamaica filmand in diferite locații, iar aceștia au tot postat pe Twitter mesaje cum ca...…

- Studenții in anii terminali, masteranzii și doctoranzii, tinerii specialiști din mediul academic și științific, reprezentantii societatii civile pot candida la Programul de stagii. Parlamentul ofera 28 de locuri in secretariatele comisiilor permanente și in cadrul direcțiilor din Secretariatul Legislativului.

- Pe langa faptul ca pregatește un nou album și a fost anunțata ca și cap de afiș la anul acesta la Coachella, Beyonce iși dorește sa le aduca copiilor Carter inca un partener de joaca. Superstarul marturisește ca este foarte entuziasmata de rolul de mama și iși dorește cel puțin inca un copil pana la…