Cetatenii din Asia Centrala care locuiesc in Rusia sunt presati sa lupte in razboiul din Ucraina, deoarece armata lui Vladimir Putin sufera pierderi mai mari decat se astepta. Dovezile din teren si marturiile activistilor pentru drepturile migrantilor evidențiaza ca etnici din Tadjikistan, Kargazstan, Kazahstan sau Uzbekistan au semnat contracte de mercenariat cu armata rusa in schimbul obținerii cetațeniei ruse, scrie The Moscow Times.