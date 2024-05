Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Catalin Botezatu a vorbit despre cum trebuie sa fie femeia „perfecta”. Iata la ce aspecte este atent celebrul designer, dar și ce declarații a facut cu privire la acest subiect important!

- Catalin Botezatu face declarații savuroase despre viața lui sentimentala. Designerul a cheltuit o avere pentru a cuceri o femei, insa vorbește și despre cel mai scurt flirt. Mai mult, creatorul de moda "da de pamant" cu barbații care nu baga mana in buzunar.

- Catalin Botezatu, o figura stralucitoare a lumii modei romanești, continua sa incante și sa inspire cu energia sa debordanta și pasiunea pentru viața. Designerul a dezvaluit detalii surprinzatoare despre ritualurile sale și un anumit obiect de care nu se desparte niciodata.

- Intalnire de gradul zero la Judecatoria Buftea! Alina Sorescu și Alex Ciucu s-au prezentat in intanța pentru un nou proces in ceea ce privește procesul pentru stabilirea programului de vizita al celor doua fiice pe care le au impreuna! in timp ce Alina Sorescu a facut declarații, Alex Ciucu a ales tacerea!

- In urma cu o zi, au aparut primele zvonuri despre posibila relație pe care Alexandru Ciucu ar fi avut-o cu o alta femeie in timpul casniciei cu Alina Sorescu. S-a speculat inclusiv faptul ca ar fi reușit sa iși țina amanta departe de ochii curioșilor 11 ani. Cum a comentat aceasta situație Alina Sorescu.

- Anamaria Prodan iși aduce aminte cu drag de mama ei și spune ca iși dorește sa ii pastreze vie amintirea. Pe langa faptul ca a fost una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara, impresara spune ca Ionela Prodan s-a dedicat mereu familiei.

- Catalin Botezatu ne explica de ce nu iși poate pierde mințile intr-o relație. Designerul face declarații exclusive despre viața amoroasa, dar vorbește și despre verticalitate și ne povestește cum "starpește" fluturașii din stomac.

- Catalin Botezatu nu are nevoie de prea multe prezentari. Se bucura de o cariera de mare succes in lumea modei, și a reușit sa iși transforme pasiunea intr-un adevarat business internațional. Invitat in platoul Xtra Night Show, creatorul de moda a vorbit despre sacrificiile facute de dragul carierei.