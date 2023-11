Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta ca a incheiat un nou acord-cadru cu Compania Nationala “Imprimeria Nationala” SA pentru reluarea procesului de tiparire a cardului national de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care au implinit varsta de 18 ani si/sau au dobandit calitatea de asigurat ulterior…

- CNAS are conturile goale și a cerut bani din Fondul de rezerva. Ministerul de Finante da bani cu taraita, desi pana la sfarsitul anului mai e nevoie de aproape trei miliarde de euro pentru a acoperi seviciile medicale.Bolnavii romani sunt prinși la mijloc și de data aceasta. Conturile CNAS sunt goale.…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații din Romania, a efectuat astazi o vizita la Spitalul Municipal Codlea, unde a avut ocazia de a verifica stadiul investițiilor și de a evalua infrastructura medicala a acestei unitați de sanatate. Alaturi de Ministrul Rafila, au fost prezenți senatorul Marius – Alexandru…

- ”Proiectul de investitii se afla in plin proces de implementare si are ca obiectiv digitalizarea celor mai importante 18 spitale de adulti si pediatrie din Romania prin implementarea unui sistem informatic modern de monitorizare, documentare, schimb de date medicale in situatii de urgenta si suport…

- Alexandru Rafila spune ca Ministerul Sanatații are asistența in dezvoltarea de bune practici in combaterea corupției in achizițiile publice. „Risipirea sau furtul resurselor publice sa nu se intample sau sa fie ținut sub control la un nivel cat mai redus. Avem un partener extraordinar de important,…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a reamintit, vineri, ca medicii de familie elibereaza gratuit, o data cu inceperea noului an scolar, adeverinte medicale, aviz epidemiologic, fisa medicala, dar si alte documente. „Suntem aici pentru a va reaminti ca medicul de familie va poate ajuta in multe…

- Din fericire, sunt si cazuri in care medicamentele care lipsesc au o varianta alternativa, insa nu pentru toate tratamentele exista inlocuitori. Reprezentanții Asociațiilor Farmaciilor susțin ca aceste probleme sunt vechi. Unul dintre motivele pentru care medicamentele lipsesc este legat de prețul foarte…