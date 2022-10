Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat procedura de acces online a angajaților și a foștilor angajați la datele din registrul general de evidența a salariaților (REGES), modalitatea de generare și descarcare a extrasului, precum și condițiile in care se poate dovedi vechimea in munca și/sau specialitate, aceasta posibilitate…

- Deputatul USR Cluj, Viorel Baltarețu, a depus un amendament pentru eliminarea supraimpozitarii muncii parțiale. Guvernul PNL-PSD a decis sa puna taxe (sanatate, CAS) similare celor care muncesc 2-4 ore/zi, ca și in cazul celor care muncesc la norma intreaga, adica 8 ore. Și nu sunt singurele majorari…

- Acordul urmeaza unor luni de negocieri si 20 de ore de discutii in cursul noptii referitoare la conditiile de munca. Presedintele Joe Biden a salutat rezultatul drept ”o victorie importanta pentru economia SUA si poporul american”. Greva ar fi afectat milioane de americani si ar fi costat economia aproximativ…

- Astazi, 6 august 2022, voluntarii Asociatiei WORLDSTREET au continuat campania de sprijin prin informare a refugiatilor ucraineni care au venit in Iasi. In acest sens, reprezentantii Asociatiei WORLDSTREET au diseminat in trafic si la centrul de refugiati din CUG pliante cu informatii privitoare al…

- Romania imposturii: Guvernul DESFIINȚEAZA in Legea Educației, instituția care are dreptul sa analizeze plagiatul premierului Ciuca Instituția-cheie in analizarea plagiatelor este desființata in proiectul Legii Educației, in plin scandal de plagiat in care este implicat premierul Nicolae Ciuca. Practic,…

- Nu doar oamenii care se ocupa de curațenie au fost loviți de Ordonața privind creșterea taxelor, care include și supraimpozitarea muncii part-time de la 1 august. Practic, oricine este part-time este dispensabil, in acest moment.

- In disperarea de a obține cat mai mulți bani la buget, Guvernul a decis supraimpozitarea muncii part-time. Practic, pentru un contract de munca de acest fel vor trebui platite taxele la nivelul salariului minim.